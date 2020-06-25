Оправданы ли такие расходы, как считаете?

В сети рассказали, сколько стоит бюджету содержание бывшего президента Украины Виктора Ющенко

Как передает Politeka.net, соответственную информацию опубликовал блогер Михаил Шнайдер.

"Друзья, а вы знали, что Виктор Ющенко единственный бывший президент Украины, которого полностью содержит Государство. Ежегодно из бюджета, а точнее из наших с вами карманов, ему выплачивается... около 400 тысяч гривен", - отметил блогер.

Кроме того, он подчеркнул, что это не единственные "бонусы" для экс-президента Украины.

"Ющенко принадлежит госдача в "Конча-Заспе". Также ему оплачивается два автомобиля, содержание двух помощников и советника. Ежегодное содержание одного бывшего президента, обходится нам почти... в миллион гривен", - рассказал он.

Стоит отметить, что согласно месячным отчетам о выполнении госбюджета Украины, расходы на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины Владимира Зеленского и его Офиса за первые пять месяцев 2019 года составили 325,3 млн грн.

Спустя еще пять месяцев сумма использованных средств составила 678,4 млн грн (1,8 млрд руб.).

Напомним, новый закон заработал в Украине, избежать налогов не выйдет: «теперь плательщики смогут…»

Как сообщала Politeka, в дома украинцев начнут проникать без разрешения, закон уже в Раде: "о вас и ваших правах там ничего нет"

Также Politeka писала, что вступил в силу закон, от которого зависят зарплаты: что изменится для украинцев.