Вступил в силу закон, который повляет на выплаты украинцам во время карантина

Во вторник, 19 мая, закон № 587-IX О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения потенциала системы здравоохранения Украины противодействовать распространению вирусной болезни" был опубликован в издании "Голос Украины".

Именно с этого дня он вступает в силу и действует весь период карантина и ограничительных мероприятий, а также в течение 2 месяцев после их отмены.

Согласно документу, те, кому из-за проведения мероприятий по недопущению распространения китайского вирусапришлось пойти на самоизоляцию, или оказаться в медучреждениях, будут получать пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы.

В Фонде социального страования уточнили, что размер пособия для медицинских работников не зависит от продолжительности страхового стажа, финансирование осуществляется на основании больничного листа с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от китайского вируса». При оформлении заявления-расчета, работодатель указывает причину нетрудоспособности - 11, то есть изоляция от китайского вируса.

Медработники, которые из-за китайского вируса лежат в больнице или находятся на самоизоляции, будут получать помощь в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон № 587-IX 15 мая.

"О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения потенциала системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни".

Верховная Рада приняла за основу и в целом соответствующий законопроект во время своего заседания 7 мая.

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