Верховная Рада в первом чтении приняла закон, который позволит без решения суда вскрывать квартиры украинцев

Как передает Politeka.net, об этом сообщила юрист Анна Маляр на своей страничке в Facebook.

Она отметила, что норму несанкционированном проникновении в жилье для отключения коммунальных услуг под стенограмму изъяли из законопроекта, но она все еще остается в тексте на сайте ВР в статусе проголосован за основу.

"Эта новость касается абсолютно всех людей, которые проживают в жилье, а не на улице. К вам теперь смогут на законных основаниях без вашего согласия и без санкции суда проникнуть в жилище для прекращения предоставления коммунальных услуг.

Верховная Рада сегодня это приняла в первом чтении (законопроект 2458, изменения в ст. 29 Закона о Жилищно-коммунальные услуги)", - отметила она.

Также она отметила, что сейчас в жилища украинце могут проникать несанкционированно лишь в неотложных случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей и/или имущества, но депутаты добавили еще один нюанс.

"Депутаты расширили сегодня эти основания неуплатой коммунальных услуг. То есть, если вы задолжали и решили прекратить предоставлять услуги, то группа людей будет иметь право без вашего согласия и без санкции суда просто зайти к вам в квартиру", - подчеркнула юрист.

Более того, в законопроекта ничего нет о сохранении имущества в случае проникновения в ваше жилище или офис, вашу частную жизнь, о возможном вреде здоровью, который может быть причинен больным или детям во время такого проникновения, отметила юрист.



"Ничего нет об ответственности за ошибку в номере квартиры и должника, ничего нет о количестве лиц, которые могут таким образом проникнут... В норме о проникновении до вашего жилья или офиса, вообще, о вас и ваших правах там ничего нет", - заключила она.

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