Министр юстиции Денис Малюська предложил не применять действие закона о люстрации к чиновникам, которые были в Коммунистической партии СССР
Как передает Politeka.net, с таким заявлением министр выступил в Конституционном суде (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, люстрация тех, кто работал во времена Союза является необоснованной.
"Люстрация чиновников Компартии и тех, которые работали во времена Советского союза. Со времен Советского союза прошло много лет, и люстрировать их на 10 лет абсолютно непонятно, неактуально и необоснованно", – отметил министр.
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При этом министр уверен, что "автоматическая люстрация" должна касаться топ-чиновников, членов правительства и руководителей администрации президента Януковича.
При этом, к госслужащим времен Януковича он обещает "индивидуальный" подход.
Ранее спикер Верховной Ради Дмитрий Разумков отметил, что специфически относится к люстрации.
"Я ее не поддерживаю. Объясню почему. Под люстрацию попало много людей, которые были эффективны и объективно не были замазаны в каких-то громких скандалах. Есть ли за ними коррупционный шлейф? Не мне судить, этим должны заниматься правоохранительные органы. Например, у меня были знакомые, которые не производили впечатление злостных коррупционеров вселенского масштаба", - отметил политик в одном из интервью.
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