На сайте Верховной Рады опубликовали поименный результат голосования нардепов в ночь с 30 на 31 марта за закон о запуске рынка земли

Как передает Politeka.net, согласно этим данным, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поддержал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Напомним, решение о запуске рынка земли было принято 259-ю голосами.

Из зарегистрированных 315 нардепов, 24 парламентария проголосвали против, 3 воздержались, 29 не голосовали.

Общая картина выглядит следующим образом:

- "Слуга народа" - за 206 (из 248);

- "Европейская солидарность" - за 23 (из 27);

- "Голос" - за 13 (из 20);

- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - за 0 (из 44)

- ВО "Батькивщина" - за 0 (из 24)

- Депутатская группа "За будущее" - за 0 (из 22)

- Депутатская группа "Доверие" - за 12 (из 17)

- Внефракционные депутаты - за 5 (из 21).

Предполагается, что рынок земли начнет работать со второго полугодия 2021 года.

В первые два года будет действовать ограничения на покупку земли – не более 100 га в одни руки. С 2023 ограничения составит до 10 тыс га в одни руки.

С 2021 до 2023 года право на покупку земли будет только у физлиц. Юридическим лицам запрещается покупать землю сельскохозяйственного назначения. Также в первые два года будет действовать запрет на продажу государственной земли.

Вопрос предоставления права иностранцам покупать землю будет решаться на референдуме.

Отметим, кроме принятия скандального закона о земле, депутаты также решили вопрос с национализированными банками (приняли так называемый "антиколомойский закон"). После этого украинцы заговорили о "ширке", мол, президент Владимир Зеленский пошел на сделку с предшественником Петром Порошенко, чтобы разорить олигарха Игоря Коломойского.

Ранее мы сообщали, Разумков комментировал возможный роспуск Рады девятого созыва в эфире одного из украинских телеканалов: "Я сегодня не вижу ни юридических, ни политических оснований для роспуска ВР... Сказали, что парламент непримиримый, такой, который не может найти общий язык, но я абсолютно с этим не согласен. Парламент, когда хочет, работает достаточно эффективно".

Напомним, пристыженный Разумков рассказал «Слугам», что о них думают украинцы.

Как сообщала Politeka, рейтинг Зеленского рекордно изменился, президент поплатился за свои ошибки.

Также Politeka писала, что Разумков не выдержал позорных выходок Слуг народа и сцепился с Зеленским.