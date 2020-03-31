На сайте Верховной Рады опубликовали поименный результат голосования нардепов в ночь с 30 на 31 марта за закон о запуске рынка земли
Как передает Politeka.net, согласно этим данным, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поддержал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
Напомним, решение о запуске рынка земли было принято 259-ю голосами.
Из зарегистрированных 315 нардепов, 24 парламентария проголосвали против, 3 воздержались, 29 не голосовали.
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Общая картина выглядит следующим образом:
- "Слуга народа" - за 206 (из 248);
- "Европейская солидарность" - за 23 (из 27);
- "Голос" - за 13 (из 20);
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - за 0 (из 44)
- ВО "Батькивщина" - за 0 (из 24)
- Депутатская группа "За будущее" - за 0 (из 22)
- Депутатская группа "Доверие" - за 12 (из 17)
- Внефракционные депутаты - за 5 (из 21).
Предполагается, что рынок земли начнет работать со второго полугодия 2021 года.
В первые два года будет действовать ограничения на покупку земли – не более 100 га в одни руки. С 2023 ограничения составит до 10 тыс га в одни руки.
С 2021 до 2023 года право на покупку земли будет только у физлиц. Юридическим лицам запрещается покупать землю сельскохозяйственного назначения. Также в первые два года будет действовать запрет на продажу государственной земли.
Вопрос предоставления права иностранцам покупать землю будет решаться на референдуме.
Отметим, кроме принятия скандального закона о земле, депутаты также решили вопрос с национализированными банками (приняли так называемый "антиколомойский закон"). После этого украинцы заговорили о "ширке", мол, президент Владимир Зеленский пошел на сделку с предшественником Петром Порошенко, чтобы разорить олигарха Игоря Коломойского.
Ранее мы сообщали, Разумков комментировал возможный роспуск Рады девятого созыва в эфире одного из украинских телеканалов: "Я сегодня не вижу ни юридических, ни политических оснований для роспуска ВР... Сказали, что парламент непримиримый, такой, который не может найти общий язык, но я абсолютно с этим не согласен. Парламент, когда хочет, работает достаточно эффективно".
Напомним, пристыженный Разумков рассказал «Слугам», что о них думают украинцы.
Как сообщала Politeka, рейтинг Зеленского рекордно изменился, президент поплатился за свои ошибки.
Также Politeka писала, что Разумков не выдержал позорных выходок Слуг народа и сцепился с Зеленским.