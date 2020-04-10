Изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса Комитет по вопросам бюджета рассмотрит сегодня, 10 апреля

Об говорится на сайте Верховной рады. Заседание комитета запланировано на 15:00.

Помимо закона о внесении изменений в закон" О государственном бюджете Украины на 2020 год "(р.№3279, повторное первое чтение)" члены комитета рассмотрят вопрос перераспределения расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения, и распределение субвенции из госбюджета местным на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.

Изменения в бюджет предусматривают сокращение расходов на Фонд борьбы с коронавирусной инфекцией на 30,7 млрд грн (выделнная сумма составит 66 млрд 342 млн грн)

Сэкономленные деньги пойдут Министерству здравоохранения (15,8 млрд грн) и Министерству социальной политики (10,6 млрд грн на пенсии).

На проведение местных выборов планируют потратить 1 млрд грн. В предыдущих правках расходы на выборы были аннулированы. Также 4,9 млрд грн возвращают в Государственный фонд регионального развития. Кроме того, дополнительные 7 млн ​​грн предлагают потратить на функционирование Офиса президента. Еще на 1 млрд грн больше выделили судебной системе.

Предусмотрено увеличение финансирования антикоррупционных органов. В частности, по сравнению с предыдущими правками, Специализированная антикоррупционная прокуратура получит на 21 млн грн больше, Государственное бюро расследований — на 33 млн грн, а финансирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции предлагают увеличить на 16 млн грн.

Не повезет сельскохозяйственным производителям, их финансирование решили урезать на 1,5 млрд грн, однако предлагает вернуть значительную часть средств на финансирование культуры. В частности, Украинскому культурному фонду добавят 150 млн грн (общий бюджет на 2020 год составит 400 млн грн), еще 50 млн грн получит Институт книги.

Финансирование Министерства культуры, молодежи на спорта предлагают увеличить на 100 млн грн, а Национальной академии наук хотят добавить 300 млн грн. Еще 50 млн грн выделили на патриотическое кино, а образовательная сфера получит 500 млн грн.

Отметим, внеочередное заседание Верховной Рады, на котором все изменения в бюджет могут принять, состоится в понедельник, 13 апреля. Об этом сегодня сообщил глава парламента Дмитрий Разумков.

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