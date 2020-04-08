Между спикером парламента Дмитрием Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским всегда были дискуссии

Об этом заявил сам Разумков, комментируя недавнюю информацию в СМИ о своем конфликте с Банковой, передает ЛБ.

Глава Рады рассказал, что в том момент, когда, по информации СМИ, его даже не было в Украине.

"Эти публикации особенно смешно читать, потому что тогда, когда этот разговор якобы состоялся, я был в Латвии, в командировке", - заявил Разумков.

При этом он отметил, что часто не сходится во мнении с Зеленским, но считает, что это нормально.

"Дискуссии были всегда, в том числе во время избирательной кампании. Ненормально, когда их нет. Они носят рабочий, человеческий, конструктивный характер. Мне кажется, что с президентом у нас абсолютно нормальные отношения. По крайней мере, хочется в это верить", - добавил он.

Отметим, заявление вызвало ажиотаж в сети. Украинцы активно комментируют слова главы Рады.

«Клоуны живут в своем цирке», «Если так заговорил значит скоро снимут...», «Разумков тоже комиком работал?», «А чего им быть плохими?!Ведь если Зе что-нибудь потребует от Разумкова - тот всегда громко кричит в ответ, типа "всё сделаю, что прикажете, ваше зеленое величество"!!!», «Да вас всех поганой метлой гнать нужно!», «Как показала ситуация с Кабмином и генпрокурором, личные связи ничего не значат, когда подгорает задница. И если сложится ситуация, что надо будет под откос пускать Разумкова, то его пустят», - пишут в сети.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о серьезном конфликте между Зеленским и Разумковым. Якобы президент посоветовал спикеру ВР уволиться, если ему не нравится работа в парламенте. В ответ Разумков предложил президенту инициировать голосование за свою отставку, если тот недоволен работой ВР.

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