Накануне местных выборов в Киеве наихудшая ситуация
Об этом заявил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко в своей авторской программе на Youtube "Томенко online", пишет Politeka.net.
По его словам, мэр Виталий Кличко, критикуя преступную деятельность команды Черновецкого, сегодня принимает "смотрящим" экс-руководителя фракции Черновецкого, который теперь руководит в Киеве.
"Более того, эта команда Черновецкого по другой информации полностью формирует список и Тимошенко, и других политических сил, потому что план у них простой: сформировать следующий Киевсовет из представителей Кличко, Зеленского и Черновецкого-Тимошенко, чтобы уверенно себя чувствовать. Удастся им победить или нет, но Кличко - всеравно их, свой, потому что руководит смотрящий, а он лишь записывает интервью по ТВ", - подчеркнул Томенко.
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Политик отметил, что трагическая сенсация в Киеве заключается в том, что местная власть, которую выбирали украинцы, уже давно ничего не решает.
"Решают смотрящие, которые меняются, но страдаем мы, киевляне, которых всегда на выборах обманывают, а потом делят наши бюджетные деньги в собственных олигархических интересах", - резюмировал Томенко.
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