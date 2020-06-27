Накануне местных выборов в Киеве наихудшая ситуация

Об этом заявил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко в своей авторской программе на Youtube "Томенко online", пишет Politeka.net.

По его словам, мэр Виталий Кличко, критикуя преступную деятельность команды Черновецкого, сегодня принимает "смотрящим" экс-руководителя фракции Черновецкого, который теперь руководит в Киеве.

"Более того, эта команда Черновецкого по другой информации полностью формирует список и Тимошенко, и других политических сил, потому что план у них простой: сформировать следующий Киевсовет из представителей Кличко, Зеленского и Черновецкого-Тимошенко, чтобы уверенно себя чувствовать. Удастся им победить или нет, но Кличко - всеравно их, свой, потому что руководит смотрящий, а он лишь записывает интервью по ТВ", - подчеркнул Томенко.

Политик отметил, что трагическая сенсация в Киеве заключается в том, что местная власть, которую выбирали украинцы, уже давно ничего не решает.

"Решают смотрящие, которые меняются, но страдаем мы, киевляне, которых всегда на выборах обманывают, а потом делят наши бюджетные деньги в собственных олигархических интересах", - резюмировал Томенко.

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