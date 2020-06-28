Общественный деятель Андрей Пальчевский раскрыл подводные камни многомиллиардной помощи Международного валютного фонда Украине

Пальчевский предположил, что сумма в 5-6 миллиардов, к примеру, для Германии является смехотворной, тогда как украинцев такие деньги загонят в еще большую кабалу. Об этом общественник заявил в эфире программы "Прайм" на телеканале "112", передает Politeka.net.

Эксперт заявил, что украинцев хотят превратить в "рабскую силу".

«Один транш МВФ составляет одну смехотворную долю от того, что немцы выплачивают своим детям на самом деле... А нам с этими 6 миллиардами, которые с точки зрения экономической – это смешные цифры… Что миллиард, что 6 миллиардов, они вполне сопоставимы с бытовыми расходами первых наших семей, - прокомментировал Пальчевский. - Сегодняшние, так сказать, властители мира они вообще хотели бы Украину [превратить] в такую площадку для поставщиков рабской рабочей силы от Финляндии до Великобритании…».

Напомним, 10 июня совет директоров МВФ одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов. Первый транш составляет 2,1 млрд долларов. Остальная часть будет поэтапно разделена на четыре выплаты. В целом, программа помощи рассчитана на 18 месяцев.

Ранее мы сообщали, Пальчевский назвал виновных в уничтожении украинской экономики. По мнению эксперта, олигархат, процветающий в нашей стране вот уже 30 лет, довел украинцев до ручки.

"У нас как зашли в 91-м году олигархи, как забрали власть и деньги… а потом мы удивляемся, почему у нас самые бедные люди, почему у нас самое большое количество заробитчан. Почему у нас каждые пять лет революции? Потому что такую несправедливость, как мы унаследовали в 90-е годы...", - сокрушается Пальчевский.

Напомним, Пальчевский разнес Зеленского из-за людей из "Квартал 95" у власти — пора собирать новую команду.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл опасность МВФ для Украины: «Хотят превратить в поставщика рабской рабочей силы».