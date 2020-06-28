Президент Владимир Зеленский оконфузился во время поздравительной речи в честь Дня Конституции Украины

Глава государства ошибся в подсчетах - забыл, сколько в стране регионов. Комментируя красоты Украины, Зеленский не заметил, как уменьшил размер страны на два региона (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

«Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, что в нашей стране таких 25», - заявил Зеленский.

Напомним, что территория Украины включает в себя 27 регионов: 24 области, Автономную Республику Крым и 2 города со специальным статусом: Киев и Севастополь.

Речь президента вызвала ажиотаж в комментариях. Украинцы посчитали слова о соблюдении прав человека "сарказмом".

"В свете последних событий, звучит, как сарказм. Или это и есть сарказм?🤔"

"Смешно читать от вас о "берегти кожного Українця"

"Позорище..."

Ранее мы сообщали, Зеленского подняли на смех из-за нелепого оправдания за поход в кафе во время карантина. Так, президент нарушил им же установленные правила, когда в Хмельницком решил угоститься кофе в одном из заведений.

"Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил.... Мне сказали, пригласили, я зашел – все там проверили", - заявил Зеленский, который был не сам, а в компании главного санврача страны Виктора Ляшко в момент инцидента.

К слову, штраф за нарушение карантинного ограничения составляет 17 тысяч гривен. Отмечалось, что правоохранители намерены изучить, а было ли нарушение в действиях Зеленского, а затем только, возможно, выпишут ему штраф.

Напомним, вирус вышел из-под контроля, у Зеленского провели срочное совещание: "Если сейчас не начать..."