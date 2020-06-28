Конституцию Украины нужно изменить, чтобы президент Владимир Зеленский понес ответственность за происходящее в стране

Об этом общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал в своем видеоблоге в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз), передает Politeka.net.

"С Днем Конституции. Это не поздравление, это повод подумать, куда документ 30 лет, треть века, написанный тому назад, завел нашу страну, превратив ее из самой перспективной в самую отсталую в Европе. С самыми большими социальными лингвистическими, религиозными, проблемами", отметил Андрей Пальчевский. - "При чем здесь конституция, спросите вы. Да при том. Американскую конституцию за почти 300 лет поменяли 27 раз. У нас каждый президент, который пытается стать султаном (и всем удается) от дважды судимого в гараже и сбежавшего с миллиардами до того, кто организовал нам олигархическую систему, до сегодняшнего - все становятся орлами, которые парят над полем боя под названием Украина, которая с каждым годом превращается во все более бедную, несчастную, забитую страну".

Как обратил внимание общественный деятель, ситуация в Украине продолжает ухудшаться, хотя не так давно Владимир Зеленский бахвалился успехами в борьбе с китайским вирусом.

"Сейчас меня остановил полицейский и спросил: "Неужели вы верите в вирус?". Конечно, а как можно в него верить, если руководство страны сделало все, чтобы задурить, заболтать людям головы. Сегодня умерло 30 человек, чтоб вы знали. По тысяче прибавляется каждый день, и министр уже закричал о том, что скоро все больницы будут забиты. А ведь еще недавно, три недели назад, президент говорил о том, что мы мастера спорта по борьбе с вирусом", - подчеркнул Андрей Пальчевский.

Он также раскрыл, какие изменения нужно внести в основной закон:

c днем К! Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 28. Juni 2020

"Главное в Конституции - это двухпалатный парламент и представительства украинских областей. И чтобы президент, а никто другой, нес конечную ответственность за то, что происходит с нами. Не так, как сейчас, призвали Шмыгаля, шпыгаля, дураля, повыгоняли всех, кого нужно и не нужно, а сам парит над схваткой. Нет, это надо менять".

Напомним, Андрей Пальчевский подсказал, как помочь людям, которые болеют китайским вирусом: «Скоро победим! Только без нашего МОЗа».

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