Украина присоединились к Программе расширенных возможностей НАТО, что вызвало нервную реакцию Кремля

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, пишет "Сегодня". По словам чиновника, Программа расширенных возможностей НАТО (ЕОР) - "это очередной шаг на укрепление сотрудничества с Североатлантическим альянсом".

"Вызвало в России негативную и нервную реакцию. Безусловно, они пытаются преуменьшить роль ЕОР", - отметил Боднар.

При этом замминистра добавил, что о размещении баз НАТО в Украине пока говорить рано, так как страна должна выполнить требования альянса и стать его полноценным членом.

Боднар акцентировал внимание, что налаживание связей Украины и НАТО больно бьет по России.

"Военные мощности НАТО уже расположены непосредственно на российской границе в странах, которые являются членами Альянса. НАТО на расстоянии 100 км от Санкт-Петербурга! Но это угрозу для Кремля не составляет. А вот теоретически возможное когда-то размещение военных баз, например, в Крыму – это должно бы пугать. На самом деле это раскрывает реальную суть российской агрессии, оккупации Крыма и Донбасса – это никоим образом не связано с выбором путей укрепления безопасности Украины, это связано с агрессивной сущностью российской политики", – уточнил замминистра.

Ранее мы сообщали, в "ДНР" выступили с новым требованием к Украине. Боевики считают, что в Киеве должны объяснить, на что именно готова пойти Украина, чтобы мирно урегулировать конфликт на востоке страны. В частности, "республики" требовали от Киева представить официальные предложения о пределах и возможностях применения Комплекса мер.

До этого глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что ради достижения мира на Донбассе Украина готова использовать "наступательную дипломатию", которая заставит россиян пойти на конструктивные шаги по поводу оккупированных ими территорий.

Напомним, в это время 16 июня Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование, что обошлось в сумму более 60 миллионов долларов, которое передадут Украине. Американцы передали рации, боеприпасы и противотанковые ракеты "Джавелин".

Напомним, Донбасс наскучил Путину, цель в Украине изменилась.

Также Politeka писала, что Россия заявила о прорыве на Донбассе и выдала правду об «Л/ДНР».