Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский прокомментировал ситуацию с ослаблением карантина и резким скачком заболеваемости

По мнению Пальчевского, украинцы перестали верить в коронавирус, и этому во многом поспособствовала сама власть. Об этом общественник заявил в эфире программы "Большой вечер" на NEWSONE, передает Politeka.net.

"Люди перестали верить в коронавирус. Руководство нашей страны вело себя таким образом, чтобы все сделать, чтобы превратить все в фарс. То в кафе посидели, то еще выступили, то стали "мастерами спорта по борьбе с коронавирусом" - такая полушутка, которая обернулась... На самом деле все только начинается. Я предполагаю, что количество больных увеличится в пять раз где-то уже к концу августа", - поделился своим мнением Пальчевский.

Эксперт предупредил украинцев об ухудшении ситуации, напомнив, что, по его мнению, одним из виновников кризиса является главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Нас ждут долгие испытания... к сожалению, это закончится крахом системы. Если мы с вами будем говорить правду, нас люди будут ненавидеть, как будто мы виноваты, что вирус распространяется. Люди, чем дальше от столицы, тем меньше верят в коронавирус, за исключением западных областей, где сейчас, как они написали, 70% заполненности коек больными... хотя это неправда, гораздо выше. Киев подходит... Александровская больница и больница №4 уже на грани, и я думаю через две недели там будут все (заняты койки, - ред.). И когда пойдет реальная статистика относительно этих несчастных людей, которые заболели и ушли от нас, мы поймем, что все гораздо хуже, чем предполагалось, - разъяснил Пальчевский. - Теперь, что делать? Платон когда-то сказал, что в любом деле главное - начало. Сначала как придумали историю, что "ми вже майже перемогли"... и показывают нам этого лекаря Ляшко. Их нельзя допускать не то, что к власти... Это фальсификаторы... кстати, он лично развалил эпидемслужбу (Пальчевский о Ляшко, - ред.)".

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