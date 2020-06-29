Перевод детей на дистанционное обучение негативно отразится на самих учениках

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил общественный деятель Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.

По его словам, главной проблемой дистанционного обучения является не некачественное образование, а отсутствие социализации для детей.

"Детство - это счастье общения друг с другом, с учителем, если тебе повезло... Это счастье выхода из дому", - подчеркнул Пальчевский.

Общественный деятель также призвал в Украине внедрить специальную систему тестирования, которую уже активно используют в западных странах.

"Если мы знаем, что мы не можем вывести детей в школу как обычно, то можно попытаться, сделав специальную систему. Эта система, когда мы знаем, что ребенок протестирован, и с кем у них были связи. И может хоть будут какие-то группы людей, где подконтрольно иногда их можно собирать на условиях социальной дистанции, если они сидят в шашечном порядке", - подчекрнул Пальчевский.

Комментируя информацию о том, что Украину внесли в список "красной зоны" с повышенным уровнем заражения, он заявил следующее: "Мы доигрались до красной зоны. Я говорил два месяца назад, что вся ложь, которую мы слышим от доктора Ляшко и ему подобных специалистов насчет того, что у нас якобы все под контролем, выльется в то, что Украина останется последней страной в Европе, где будет самое количество заболеваний. Почему? Потому что надо было говорить правду, Володя, с самого начала и отделить больных от здоровых".

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