Скандальная экс-замминистра инфраструктуры Александра Клитина после наделавшего шума видеообращения предложила поговорить о ее груди

Женщина возмущена тем, что ее осудили за выбор одежды для записи видео. Об этом она рассказала в интервью изданию Страна.UA.

По мнению Клитиной, в украинском обществе есть ханжество и ненависть к женщинам. Она этот «нарыв вскрыла». Клитина считает, что ничего плохого в ее внешнем виде нет.

«А что плохого в моей груди? Я ни у кого ничего не украла, коррупцией не занималась, а наоборот», - подчеркивает женщина.

Она призналась, что только начала формировать партию, ведь не знала, откликнется ли людям ее обращение. На замечание о том, что многие сейчас гадают, настоящая у нее грудь или нет, Клитина предложила провести конкурс.

«Пусть обсуждают, могут ставки делать. Буду разыгрывать приз - тому, кто угадает, своя у меня грудь или нет», - заявила экс-чиновница.

Как известно, Александра Клитина была уволена из Министерства инфраструктуры после того, как на записях, слитых в прессу, говорилось, что она получила должность через постель. Кроме этого, Клитина переписывалась с Джокером об участии министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупционных схемах.

Напомним, что скандальная Клитина разделась и заявила о создании своей партии, видео: "Корабельные сосны".

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