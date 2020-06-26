"Слуга народу" багата на розумних і красивих жінок, але вони так вміло ховаються, що знайти їх практично неможливо

Найскандальнішим представницям уряду і ВР присвятив свій черговий випуск програми "НеДобрий вечір" український блогер Ігор Лесєв, передає Politeka.net.

В першу чергу, Лесєв розгромив колишнього заступника міністра інфраструктури Олександру Клітіну, яку нещодавно призначили новим радником голови Космічного агентства України.

"От я все думав, а чого нам не вистачає в космічній галузі? А тепер вже і думати не треба. Думати і радити у нас тепер буде Клітіна. Людина з чудовим ротом і космічним передком. Слава богу кадрове питання з космосом у нас тепер закрите", - із сарказмом зазначив блогер.

Наступною виявилася народний депутат Ірина Аллахвердієва, яку делегують в Миколаїв в якості претендента на посаду мера. Нагадаємо, дівчина виявилася замішаною в скандалі з іншими нардепами зі "Слуги" Олександром Корнієнком і Давидом Арахамією. Всі троє побували в Миколаєві в рамках підготовки до місцевих виборів.

У мережі з'явилося відео, на якому Корнієнко з Арахамією ймовірно говорять про Аллахвердієву: оцінюють її якості і при цьому використовують нецензурну лексику.

"Парняга так само слабкий на передок, як і його побратим і повелитель повій Яременко (Лесєв про Корнієнка, - ред.)... Але виявилося, що вони ще й брати по розуму. Той шл*х з мамби знімав прямо на засіданні Ради. А цей в прямому ефірі орально тра*нув Аллахвердієву. Молодець, великого розуму людина", - прокоментував інцидент Лесєв.

Також блогер не зміг пройти стороною третю яскраву представницю "Слуг" Галину Третьякову, яка запропонувала "каструвати" незаможних громадян в рамках боротьби з бідністю.

"Правда, я так і не зрозумів, каструвати варто тільки батьків-бідняків або їх дітей теж. Ох вже ці напівзаходи від «слуг народу». Але в цілому, ідея прекрасна. Нарешті нам показали справжній проект по боротьбі з бідністю. Хоча я не розумію, чому Третьякова стримує себе. Чому вона не підняла тему газових камер", - зазначив Лесєв, додавши, що "Слуга народу" - "партія тупих і недорозвинених".

"Але нічого, кастрація так кастрація. Вже восені. Чекайте", - резюмував блогер.

Нагадаємо, ганьбою обернувся для "слуги" Тищенко просте запитання про Раду, відео: "Постійно заходять, виходять…".

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