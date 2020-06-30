Скандальная чиновница Александра Клитина заявила о создании собственной партии и уже начала привлекать электорат откровенным нарядом

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала видеообращение к украинцам в Youtube (чтобы посмотреть ролик, скрольте вниз). Ее заявление в своем Телеграм-канале прокомментировал политолог Юрий Романенко.

В 2019 году Александра Клитина была уволена с должности замминистра инфрактруктуры Владислава Криклия после интимного скандала, а недавно была назначена советником главы Госкосмического агентства. Теперь же чиновница решила расширить свои политические амбиции и основать свою партию. Стоит отметить, что она записала видео в какой-то лесной глуши, позируя перед камерой в одном купальнике.

"Я решила бороться самостоятельно, потому что на этих идиотов точно надежды нет. Я создаю собственную партию "Страна против коррупции", чтобы разобраться наконец-то с этими политическими проститутами", - заявила Клитина и нелестно высказалась о мужчинах в политике. - "Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха, и можно обижать женщин. Женщины в сто раз умнее и честнее, чем вы".

По словам Александры Клитиной, министр инфраструктуры Криклий уволил и облил своего заместителя грязью, потому что она "мешала воровать на Укрзализныце". Она также призвала единомышленников присоединяться к ее политической силе.

"Партия "Корабельные сосны" угрожает взорвать государственность. Александра Клитина четко обозначила новый прием борьбы с коррупцией - ее будут давить грудью", - пишет Юрий Романенко. "Давить беспощадно, чтобы коррупция мужланов задохнулась от оргазмов при виде этой самой груди. Я думаю, что недалек тот час, когда с подмостков в Раде будут не только читать рэп, но и решительно показывать грудь, чтобы убедить народных депутатов поддержать тот или иной законопроект".

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