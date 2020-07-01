Глава государства Владимир Зеленский должен поставить на место болтливых коллег
Такое заявление в эфире украинского телеканала сделал общественный деятель Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.
Он напомнил, как советовал Владимиру Зеленскому запретить "слугам народа" открывать рот.
"То что они погубят свою политсилу, черт с ним. Но это же наша страна, они стоят у руля. У них начнется паника перед проигрышем, уже в Киеве поползли слухи о том, что руководители страны готовятся использовать карантин для переноса выборов. Есть ли почва под этими слухами? Я уверен, что есть. Есть ли вероятность, что их перенесут? Я уверен...", - заявил Пальчевский.
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По словам Пальчевского, с 2020 года среди украинцев будет востребованность на кандидатов, которые чего-то добились в жизни и имеют большой опыт.
"Пришло время, когда должны выходить люди, которые могут объединить... Украина встала перед проблемой взросления, мы больше не можем себе позволить экспериментов в выборе людей очень вольных профессий. Нам нужны управленцы, нужны люди с высшим образованием. Вы посмотрите, кто окружает президента...Почему? Потому что первому лицу страны комфортно, его в ванну теплую опустили и до октября там будут держать. А за неделю до выборов ему сообщат: "Владимир, вы знаете, мы тут рассказывали про 30%, но вышли новые силы, и у нас теперь 5%. Что будем делать?". И будет большая вероятность, что они поддадутся искушению перенести выборы", - резюмировал Андрей Пальчевский в эфире телеканала.
Как известно, Пальчевский известен тем, что метко и разгромно критикует нынешнюю власть. В частности, общественник резко высказался по поводу заявления нардепа от фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что у безработных рождаются дети «низкого качества».
«А что касается высказывания Третьяковой, относительно некачественных детей – она права. Некачественные дети есть. И мы знаем, где они. Это тот самый подбор этой несчастной Зе-команды, которая сейчас предает друг друга и бежит от своего лидера, журящего засранцев, в сторону выборов», - заявил Пальчевский.
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