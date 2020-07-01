Россия не вернется в состав G7 и не избавится от санкций пока не выполнит обязательства по украинскому вопросу

Такое мнение озвучила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью "РБК Украина".



По ее словам, вариант о "прощении" РФ даже не рассматривается.

"Вы сами исключили себя из G7 подобного рода поведением. Прекратите такое поведение, тогда мы можем говорить о "большой семерке" и о санкциях. Но пока вы не выполните свою роль в Минских соглашениях, пока вы не прекратите агрессию против Украины, такие варианты не рассматриваются", - заявила посол.

Напомним, что Европейский Союз постановил продлить санкции против РФ еще на полгода. Об этом сообщается на сайте ЕС. Новый срок до 31 января 2021. Решение было принято в результате последней оценки состояния выполнения Минских соглашений.



А вот журналист Виталий Портников считает, что России все-таки удалось переубедить Запад в принадлежности Крыма.

"Настоящие санкции Запад начал вводить уже после начала войны на Донбассе, после "уничтожения малайзийского «Боинга». А почему? А потому, что Кремлю, похоже, удалось убедить западных политиков и общественное мнение в том, что Крым – это некая сакральная территория, «случайно» оказавшаяся в составе Украины, что на самом деле это вопрос русской национальной чести, что к самому влиянию Кремля на Украину Крым никакого отношения не имеет", - отметил он.

Напомним, Андрухович призывал распрощаться с Крымом и Донбассом еще до вторжения РФ.

Как сообщала Politeka, РФ может вторгнуться в Херсонскую область уже осенью.

Также Politeka писала, что парад оккупантов едва не обернулся трагедией в Севастополе.