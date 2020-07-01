Херсонский морской порт отдали в концессию за смешные деньги, преподнеся это как достижение власти

Этому событию посвятил свой очередной выпуск программы "НеДобрый вечер" украинский блогер Игорь Лесев, передает Politeka.net.

Лесев напомнил, что в минувшую пятницу Владимир Зеленский на 30 лет передал в концессию Херсонский морской порт. Пользоваться портом будет грузинско-швейцарская компания «Рисоил-Херсон». Украинцам стали рассказывать о том, как это чудесно и выгодно, но на деле государство получит от такой "бесплатной приватизации" копейки.

«Министр инфраструктуры Криклий рапортует, что концессионер вложит в порт 300 миллионов гривен. Но что такое 300 миллионов гривен? Это всего-навсего 11 миллионов долларов. Вот вам для примера цена особняка на Печерске. Дом площадью 1200 метров на Редутной стоит 15 миллионов долларов», - объяснил блогер.

По его словам, за десятки лет инвестор вложит в инфраструктуру морского порта меньше, чем стоит особняк в украинской столице. Известно, что ежегодно государство будет получать за пользование портом 12 миллионов гривен +7% от оборота порта.

«Т.е., по сути, порт отдали даром. Страна фиксировано получает 400 тысяч долларов в год. Годовая зарплата Игоря Смилянского. Ну и 7% от оборота – у нас подоходный налог в стране 18%. Т.е. у нас задаром отдали заведомо прибыльное предприятие», - отмечает Лесев.

Он добавил, что концессия – это прекрасно, когда инвестор вкладывает в объект нормальные деньги, создает инфраструктуру. В этом же случае порт отдали в пользование частному лицу практически бесплатно.

«Но тут проблема ведь гораздо шире. Команда «зеленых реформаторов» ведь на этом останавливаться не желает. Дальше они планируют отдать в концессию другие морские порты – Бердянска, Мариуполя, Черноморска… Украина теперь даже не продается, а раздается», - подводит итог блогер.

Напомним, что Лесев раскрыл всю суть новой «партии мэров»: «Союз меча и орала под руководством сантехников».

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