Нова українська «партія мерів» з самого початку була провальною ідеєю

Про те, чому об'єднання градоначальників було не найвдалішою задумкою, розповів у новому випуску програми «Недобрий вечір» її ведучий Ігор Лесєв. Він прокоментував новину про майбутній установчий з'їзд партії «Пропозиція», яку створили діючі мери українських міст – Дніпра, Чернівців, Кропнивницкого, Миколаєва та Житомира.

Він поцікавився, за яким принципом ці чиновники під керівництвом Бориса Філатова вирішили об'єднатися.

«Ось хто такий мер міста? З одного боку це господарник… Але він господарник саме тому, що всі 5 років своєї каденції мер вирішує господарські справи. А з іншого боку, мером може стати хто завгодно. Політик, естрадний співак і навіть боксер… Але партія – це ж зовсім про інше. Партія ставить ідеологічний вектор розвитку. Партія дає орієнтири руху для широких мас населення», - підкреслив Лесєв.

Він підкреслив, що нічого не має проти мерів як таких, особливо враховуючи, що мешканці їх міст самі легко можуть оцінити їхню роботу. Тим не менш ведучий впевнений, що їх об'єднання в партію не призведе ні до чого хорошого.

«Але партія мерів – це навіть не сова на глобусі. Це союз меча і орала під керівництвом сантехніків. А найголовніше – це чергова спроба людей виставити ідіотами», - підсумував Лесєв.

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