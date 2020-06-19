Журналіст Ігор Лесєв розповів, чим загрожує продовження карантину для економіки і жителів України

Як передає Politeka.net він прокоментував рішення уряду у своїй авторській YouTube-програми "Недобрий Вечір".

Ігор Лесєв обурився, що Кабмін на чолі з прем'єром Денисом Шмыгалем оголосили про продовження карантину, але нічого толком не пояснив. Судячи за словами чиновника, українців просто змушують дотримуватися обмеження без будь-якої підтримки держави.

"Нове заяву Шмигаля порушило всіх. Людина в окулярах продовжує карантин до 31 липня... А люди так них*ра і не зрозуміли, що буде. Знову закриють громадський транспорт? А на роботу можна виходити, чи ні? А будуть якісь послаблення з податками? А якась фінансова підтримка бізнесу? Ну от них*ра ж незрозуміло... А адже з цим карантином влада вже втрачає берега", - підкреслив Ігор Лесєв.

За словами журналіста, літо - найбільш сприятливий час для боротьби з вірусами, адже на спеці дуже складно заразитися. З настанням осені ситуація традиційно погіршиться, тому зараз потрібно спробувати максимально зміцнити економіку України.

"Ми не можемо через вірус вбити економіку країни. Тому що разом з економікою ми вбиваємо саму країну. Звідси просто виїдуть люди. Вони і так їдуть. Але тепер поїдуть просто все. Залишаться тільки чиновники і пенсіонери. Не можна спалити свій будинок, тільки тому що там таргани. Економіка завжди первинна", – заявив Ігор Лесев.

Аналітик звернув внимане, що Україна не може використовувати досвід розвинутих країн у боротьбі з китайським вірусом, адже населенню не вистачає навіть самого необхідного. Зате топ-чиновники продовжують отримувати величезні гроші.

"У нас немає ресурсів ні на що. Людям по безробіттю не виплачують навіть тисячі гривень. У нас немає грошей навіть на безкоштовні маски. Марлева хрень, собівартість якої 50 копійок. Але безкоштовно роздати кожному українцеві в день по масці у нас не можуть... На зарплату Коболєва є, а на безкоштовні маски – немає", – каже Ігор Лесєв.

Як запевняє журналіст, обмеження ніяк не допоможуть українцям впоратися з епідемією, але замість цього створять купу нових економічних проблем:

"Тому карантин, який посилює економіку – не вирішує в принципі нічого. Значить будуть знову тіньові перевізники. Будуть знову магазини і ресторани для блатних. Знову не буде ніяких безкоштовних тестів. Ніякого безкоштовного стаціонарного лікування. Буде все те ж, тільки без можливості людям заробляти".

Нагадаємо, союз Тимошенко і Ляшко розкрив велику проблему майбутніх виборів, Лесев не стримався: «Це абзац».

Як повідомляла Politeka, «Українці перетворюються в кріпаків»: Лесев розкрив всю суть нової ідеї «слуг» по комуналці.

Також Politeka писала, що Лесев доступно пояснив, чому Кличко ніколи не стане для Києва Шварценеггером: "Команда заточена тирити".