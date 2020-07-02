Общественные организации и специализированные ассоциации в сфере недропользовния уже неоднократно требовали отставки главы Госгеонедр Романа Опимаха и расследования его махинаций, в результате которых государственное имущество и национальные природные богатства отдаются за бесценок в руки олигархов. Однако окончательное решение должны принять премьер-министр Шмыгаль и новый Министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский, говорится в журналистском расследовании, которое опубликовано на сайте "Цензор.НЕТ".

Автор расследования обращает внимание на то, что Опимах назначил руководителем НАК "Недра Украины" человека из окружения Порошенко и Кононенко, а в топ-менеджмент казенного предприятия «Кировгеология» привел людей олигарха Злочевского, которому НАБУ и САП объявили подозрение. Такие действия могут быть связаны с тем, что Опимах является выходцем из "Ассоциации газодобывающих компаний Украины", клуба менеджеров крупного бизнеса.

В расследовании сообщается, что Опимах помог частной структуре забрать у государственного предприятия специальное разрешение на добычу газа в Тынивском месторождении. Из-за этого госпредприятие ДП "Западукргеология" НАК "Недра Украины" может обанкротиться, а государство потеряет дом Шпрехера – памятник архитектуры и визитку Львова.

«Под руководством Опимаха Госгеонедра стала приносить государству в 20 раз (!) меньше доходов. За первый квартал 2020 года сумма поступлений составила всего около 10 млн. грн. при запланированных 750 млн. грн. в год, тогда как в прошлые годы сумма поступлений в госбюджет составляла около 200 млн. грн. за аналогичный период» – говорится в расследовании.

Заканчивается расследование призывом к увольнению Опимаха: «Cегодня дальнейшая судьба геологической отрасли Украины напрямую зависит от руководства Кабинета министров Украины. Если премьер-министр Шмыгаль и новый Министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский не отреагируют на очередной коррупционный скандал вокруг главы Госгеонедр Опимаха, на них ляжет не только политическая ответственность за действия чиновника. Своими молчаливым согласием они окончательно подтвердят, что бывших менеджеров "Ассоциации газодобывающих компаний Украины" не бывает и сегодня контроль над недрами Украины окончательно передан олигархам».