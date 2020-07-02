Такой наглости еще не было

"Слуга народа" Орест Саламаха проигнорировал рассмотрение важного закона и устроил себе "тихий час" прямо в Раде

Об этом пишет издание Zaxid.net.

Инцидент произошел сегодня, 2 июня, во время обсуждения законопроекта о легализации азартных игр в Украине.

Когда в зале Парламента началось рассмотрение во втором чтении проекта закона №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", то народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха покинул свое место и пересел в кресло за колоннами в сессионном зале.

Как утверждают журналисты, парламентарий устроил себе "лежбище" прямо в зале Парламента, где проспал не менее часа.

После "тихого часа" Орест Саламаха вернулся на свое рабочее место.

Добавим, что 29-летний Орест Саламаха прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа" на мажоритарном округе №121 (Борислав, Дрогобыч, Трускавец и Дрогобычский район).

Ранее мы рассказывали, что Владимир Зеленский думает о роспуске Рады. По словам эксперта Александра Кочеткова, причиной возможной перезагрузки парламента станет "финансово-экономическая беда, которая уже вызревает на наших глазах.

"Чисто по-человечески Зеленскому хочется на ком-то оторваться, показать, так сказать, крутизну и характер. Скептики возражают, что в случае досрочных парламентских выборов президент потеряет свое уникальное монобольшинство", - утверждает Кочетков.

Эксперт не сомневается, что Владимир Зеленский уже потерял контроль над монобольшинством в Раде и все голосуют так, "как указывают им их реальные хозяева".

Напоним, Офис Зеленского запугал украинцев новыми жесткими мерами по карантину и штрафами.

Как сообщала Politeka, У Зеленского придумали, за что еще наказывать украинцев

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