Стало известно, кто должен возглавить Национальный банк после отставки Якова Смолия
Об этом в эфире украинского телеканала заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Politeka.net.
По его словам, к кандидатам на должность главы НБУ есть два основных требования — профессиональность и кристально чистая репутация.
А кандидатуру Денис Шмыгаль обещает выбрать в ближайшее время.
Валюта больше не нужна, украинцы массово избавляются от долларов: что происходит в обменниках
Длинноногая Каменских устроила накал страстей в бассейне: "Да у нее трусы слетели!"
Врачи спасают легендарного Вирастюка, что известно на данный момент: "Должны отрезать..."
Ана Чери со штангой парализовала видом на свой крепкий "орешек" работу спортзала: кадры тренировки
"Законодательство Украины прописано так, что замена руководителя НБУ никак не повлияет на курс и стабильность валюты. То, что мы не сегодня назначили нового руководителя, как раз и подтверждает, что решение Якова Смолия было для нас неожиданностью", - подчеркнул Шмыгаль в эфире телеканала.
Глава правительства добавил, что властям необходимо несколько дней на консультации между собой и с кандидатами, чтобы выбрать подобающую кандидатуру.
"Сегодня, завтра или послезавтра – в ближайшие дни такая кандидатура будет избрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения, а мы создали свой шорт-лист", – добавил Шмыгаль в эфире политического ток-шоу.
Но точный список фамилий возможных кандидатов на должность главы Национального банка Денис Шмыгаль так и не озвучил.
Ранее мы рассказывали, что Верховная Рада отправила Якова Смолия в отставку с должности главы НБУ.
На заседании парламента было одобрено заявление чиновника. «За» проголосовали 286 народных депутатов. Таким образом, парламент уволил главу НБУ с занимаемой должности.
Яков Смолий занял должность главы НБУ в 2017 году. До этого он был заместителем скандальной руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. 1 июля 2020 года он подал заявление об увольнении. В СМИ писали, что причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, что НБУ предупредил об инфляции, цены и курс валют ударят по карманам украинцев: что нужно знать.
Как сообщала Politeka, доллар взбесился после отставки Смолия, курс меняется на глазах: к чему готовиться украинцам.
Также Politeka писала, что глава Нацбанка Смолий подал в отставку, первые подробности: кто займет его место.