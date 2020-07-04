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Стало известно, кто должен возглавить Национальный банк после отставки Якова Смолия

Об этом в эфире украинского телеканала заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Politeka.net.

По его словам, к кандидатам на должность главы НБУ есть два основных требования — профессиональность и кристально чистая репутация.

А кандидатуру Денис Шмыгаль обещает выбрать в ближайшее время.

"Законодательство Украины прописано так, что замена руководителя НБУ никак не повлияет на курс и стабильность валюты. То, что мы не сегодня назначили нового руководителя, как раз и подтверждает, что решение Якова Смолия было для нас неожиданностью", - подчеркнул Шмыгаль в эфире телеканала.

Глава правительства добавил, что властям необходимо несколько дней на консультации между собой и с кандидатами, чтобы выбрать подобающую кандидатуру.

"Сегодня, завтра или послезавтра – в ближайшие дни такая кандидатура будет избрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения, а мы создали свой шорт-лист", – добавил Шмыгаль в эфире политического ток-шоу.

Но точный список фамилий возможных кандидатов на должность главы Национального банка Денис Шмыгаль так и не озвучил.

Ранее мы рассказывали, что Верховная Рада отправила Якова Смолия в отставку с должности главы НБУ.

На заседании парламента было одобрено заявление чиновника. «За» проголосовали 286 народных депутатов. Таким образом, парламент уволил главу НБУ с занимаемой должности.

Яков Смолий занял должность главы НБУ в 2017 году. До этого он был заместителем скандальной руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. 1 июля 2020 года он подал заявление об увольнении. В СМИ писали, что причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что НБУ предупредил об инфляции, цены и курс валют ударят по карманам украинцев: что нужно знать.

Как сообщала Politeka, доллар взбесился после отставки Смолия, курс меняется на глазах: к чему готовиться украинцам.

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