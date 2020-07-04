Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал власти Одесской области, которые не справляются со своими обязанностями

Как передает Politeka.net, он возмутился тем, что до сих пор не убрали затонувший танкер "Делфи". Видеозапись рабочей поездки главы государства его пресс-служба опубликовала в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Судно затонуло после шторма еще в ноябре 2019 года, но его останки так и не убрали - они находятся рядом с одесским пляжем. Владимир Зеленский осмотрел место крушения и дал свою оценку действиям местных чиновников.

"Я вам говорю свое личное мнение. С ноября танкер не убирают - это позор для страны и для Одессы, в частности. У нас сейчас есть последняя дата, потому я вас очень прошу до 20 числа уберите это судно", – распорядился президент.

Как отметил Владимир Зеленский, он готов оказать помощь, если местные власти не могут справиться с задачей. Глава государства напомнил, что сейчас в Одессе разгар курортного сезона, а люди вынуждены мириться с неудобствами.

"Если не способны убирать, мы отправим всех – МЧС государственного уровня, все – разрежете, увезете", - заявил гарант. - "Сейчас то, что вот здесь, у людей в пляжный отпуск, мы с ноября показываем, честно говоря, что импотентная власть".

Президент України Володимир Зеленський ознайомлюється зі станом ліквідації наслідків аварії танкера «Delfi». Президент України Володимир Зеленський ознайомлюється зі станом ліквідації наслідків аварії танкера «Delfi». Gepostet von Офіс Президента України am Samstag, 4. Juli 2020

По словам Владимира Зеленского, собственник получил полгода отсрочки, а потому сейчас не нуждается в его защите. Он поставил жесткое требование: "20 июля должны убрать эту махину".

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