Нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко "сцепились" в эфире одного из украинских телеканалов
Спор между политиками возник во время ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.
Так, Верещук заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко якобы поздравил с Днем России в 2014 году, когда уже произошла аннексия Крыма и начались боевые действия на Донбассе.
Заявляя об этом, нардеп сослалась на информацию, опубликованную в некоторых СМИ, в том числе и украинских, которая оказалась фейком российской пропаганды.
"Мы на сегодня не можем договориться, является ли Путин врагом или можно его поздравлять, как господин Порошенко, например, 12 июня (2014 года, - ред.) поздравлял с Днем России, когда уже был Славянск, Краматорск и так далее", - сказала Верещук.
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В ответ на эту реплику Порошенко заявил, что нардепа от "Слуги народа" вероятно, ввели в заблуждение.
Позже Верещук пояснила, что информацию о поздравлении Порошенко с Днем России она прочитала в СМИ. В частности, она вспомнила новость на сайте "24 канала", в которой сообщается, что во время телефонного разговора в июне 2014 года Порошенко поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. В этой публикации журналисты ссылались на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
В тот же день о поздравлении Порошенко сообщали и несколько других украинских СМИ, ссылаясь на пресс-службу президента РФ.
Впоследствии Верещук заявила, что в случае, если такая информация была фейком, ее должен лично опровергнуть сам Порошенко.
После этого лидер "Евросолидарности" заявил, что нашел сообщение с сайта президента Украины, в котором указано, что "Порошенко выразил решительный протест Путину из-за танков". Также он обратил внимание, что на сайте Кремля 12 июня 2014 года указано, что "Порошенко поздравил Путина с днем России".
Напомним, Верещук указала на главную ошибку Зеленского в коррупционном скандале: "Как Порошенко...".
Ранее Politeka писала: "Как люди этого не видят?": Верещук поразилась лицемерием Порошенко.
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