Нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко "сцепились" в эфире одного из украинских телеканалов

Спор между политиками возник во время ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

Так, Верещук заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко якобы поздравил с Днем России в 2014 году, когда уже произошла аннексия Крыма и начались боевые действия на Донбассе.

Заявляя об этом, нардеп сослалась на информацию, опубликованную в некоторых СМИ, в том числе и украинских, которая оказалась фейком российской пропаганды.

"Мы на сегодня не можем договориться, является ли Путин врагом или можно его поздравлять, как господин Порошенко, например, 12 июня (2014 года, - ред.) поздравлял с Днем России, когда уже был Славянск, Краматорск и так далее", - сказала Верещук.

В ответ на эту реплику Порошенко заявил, что нардепа от "Слуги народа" вероятно, ввели в заблуждение.

Позже Верещук пояснила, что информацию о поздравлении Порошенко с Днем России она прочитала в СМИ. В частности, она вспомнила новость на сайте "24 канала", в которой сообщается, что во время телефонного разговора в июне 2014 года Порошенко поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. В этой публикации журналисты ссылались на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Слуга народу" Ірина Верещук на "Свободі слова" (ICTV) відзначилася підігруванням Кремлю. Верещук заявила, що Порошенко привітав Путіна з днем Росії у 2014 році. А коли Порошенко пішов розбиратися, заявила, що взяла цю інформацію "із відкритих джерел", пропонуючи подати в суд на всіх, хто її розповсюдив. Така "інформація" і дійсно була, її розповсюдив прес-секретар Путіна Пєсков, а нині продовжує розповсюджувати "Слуга народу" Верещук. Справа навіть не в Порошенку, а в тому, скільки ще фейків отак розповсюджують ось такі "слуги"? Бо, якщо вірити у щирість Верещук, то виходить, що джерела інформації пані народний депутат (!) не перевіряє. А потім годинами сидить на каналах Медведчука. Gepostet von Богдан Амосов am Montag, 6. Juli 2020

В тот же день о поздравлении Порошенко сообщали и несколько других украинских СМИ, ссылаясь на пресс-службу президента РФ.

Впоследствии Верещук заявила, что в случае, если такая информация была фейком, ее должен лично опровергнуть сам Порошенко.

После этого лидер "Евросолидарности" заявил, что нашел сообщение с сайта президента Украины, в котором указано, что "Порошенко выразил решительный протест Путину из-за танков". Также он обратил внимание, что на сайте Кремля 12 июня 2014 года указано, что "Порошенко поздравил Путина с днем России".

Напомним, Верещук указала на главную ошибку Зеленского в коррупционном скандале: "Как Порошенко...".

Ранее Politeka писала: "Как люди этого не видят?": Верещук поразилась лицемерием Порошенко.

Также Politeka сообщала, что Порошенко заявил о готовности сесть в тюрьму, видео.