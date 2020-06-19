Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук розкритикувала Петра Порошенка

Свою думку щодо екс-президента України вона висловила в інтерв'ю виданню "Гордон".



За її словами, звинувачення "Слуги народу" і президента Володимира Зеленського в недостатньому патріотизмі з боку Петра Порошенка недоречні.



"Я дивуюся цинізму цієї людини (Порошенка - ред.). Тому що це архіцинічно, повірте. Коли ти бачиш і точно знаєш, що він робив, що він робить, що він збирається робити, одягнувши вишиванку, взявши на озброєння його мову, віру – це те, що святе, – і абсолютно спокійно використовуючи російську в побуті, твої діти ростуть російськомовними", – обурюється нардреп.

Крім того, політик упевнена, що своїми діями Порошенко намагається розпалити конфлікт в суспільстві.



"Ви ж пам'ятаєте: церкви Московського патріархату ще недавно носив ікони. Мені здається, що це таке лицемірство, таке фарисейство... Як люди, які голосували, цього не бачать? Мене просто дивує така короткозорість людська. І далі він вкидає цю кістку розбрату. Заради чого? От скажіть, скільки потрібно людині грошей? Ну скільки потрібно владі? Влада – це ж насправді все дуже відносно. Воно сьогодні є – завтра немає. Ну чого ще не вистачає, щоб зрозуміти, що так не можна? І, на жаль, знаходяться люди, які сліпо вірять, продукують цю ненависть", - зазначила Верещук.

Раніше екс-президент України Петро Порошенко, прорвавшись в кабінет генерального прокурора Ірини Венедиктової, перейшов з української мови на російську.

Колишній глава держави вступив у перепалку з Венедиктової з приводу того, що офіс генпрокурора не є, на його думку, режимним об'єктом. Весь розмова екс-президент вів на підвищених тонах.

Генпрокурор Венедиктова намагалася пояснити, що їм доведеться почекати, оскільки у нього призначена зустріч з послом Швейцарії, але Порошенко запротестував:

«Немає! Ви нас вже маринуєте 20 хвилин», — обурився Порошенко і вступив з Венедиктової в суперечку з приводу того, чи є офіс генпрокурора режимним об'єктом.