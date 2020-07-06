Екс-президент України Петро Порошенко заявив, що готовий сісти у в'язницю

Про це він розповів в інтерв'ю ВВС, (щоб подивитися відео, скрольте до кінця новину).

За його словами, він ніколи не називав Зеленського "людиною Путіна", а тільки "недосвідченим політиком".

"Я не кажу, що український президент – людина Путіна. Ніколи. Я кажу, що він достатньо недосвідчений. І його команда, до якої належить одна особа, яка перебувала в Росії всі 5 років мого президентства, точно грає негативну роль", – заявив Порошенко.

У цьому ж інтерв'ю політик зробив заяву, яку жорстко розкритикували українці в мережі. Він заявив, що нібито готовий не тільки до в'язниці, але і віддати життя заради України.

"Я вже десь це чула "життя віддам..", "рейтинг земоники стрімко падає - тільки тому що петька-дякулка досі на волі, а не на нарах або під шконкой - інших причин падіння рейтингу земоники просто не існує!", "З якою ненавистю говорить", " У в'язницю лицеміра", " Артистично", "Все правильно, твоє місце у в'язниці", " Здав, постарів, не здоровий вигляд, за все треба відповідати, не міг нажратися",- пишуть незадоволені висловлюванням екс-президента українці в коментарях під відео.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський різко висловився про кримінальні справи, які відкрили проти його попередника.

«Народ України дав свою відповідь пану Порошенку, коли мене обрали президентом, і під час парламентських виборів. Народ України висловив підтримку іншим людям, іншим особам, іншим політикам і відповів на ту політику, яку проводив останні п'ять років пан Порошенко, коли був президентом. Мені здається, що Петру Олексійовичу того відповіді мало», - зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський висунув заробітчанам залізне умова, як виїхати за грошима.

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