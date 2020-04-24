У Украины есть шанс выйти из кризиса, который спровоцировала эпидемия китайского вируса
Об этом говорится в обращении депутатской группы "Довіра", которое 24 апреля было озвучtно народным депутатом Сергеем Шаховым в парламенте.
По словам нардепов, сегодня невозможно победить вирус одним карантином, и мы не можем знать сколько больных реально в Украине.
Группа "Довіра" предлагает начать массовое тестирование украинцев с помощью уникальных тестов, которые были изготовлены нашими учеными.
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"Мы пятая страна в мире, которая имеет такой тест. Более того, наш, отечественный тест имеет эффективность 98%, а стоит в десять раз дешевле, чем иностранные аналоги. Мы имеем ресурс для того, чтобы проверить всех украинцев, и вернуть нормальную жизнь тем кто имеет иммунитет", - уверяют нардепы.
Стратегия парламентариев из группы "Довіра" состоит из шести основных пунктов:
- Провести массовое бесплатное тестирование на антитела всех украинцев, которые имели в течение полугода похожие на коронавирус симптомы и выздоровели.
- Тем гражданам, в чьей крови будут обнаружены антитела выдать карточки иммунитета и позволить вернуться к нормальной жизни.
- Ввести налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса
- Создать по всей Украине банки крови с антителами, для лечения тяжелобольных.
- Создать государственную группу ученых, которые занимаются разработкой лекарств.
- Продлить карантин и оказать финансовую помощь тем, кто не имеет антител, а также гражданам, которые входят в группы риска.
"Коллеги, как вы считаете, что лучше: неконтролируемый карантин, который приводит к падению экономики, разрушению бизнеса, депрессии и психоза у людей, повышенной агрессии в семьях, паники и тревоге в обществе, холоду и голоду, суициду.... Или контролируемый карантин, который даст людям нормально дышать и оздоровление украинской экономики? Коллеги вернем людям конституционное право - жить!", - резюмировала парламентская группа "Довіра" в своем обращении.
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