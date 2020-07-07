Президент Украины Владимир Зеленский открыто признал, что нарушил законодательство нашей страны

Глава государства нарушил закон, когда не сообщил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии. Как сообщается на его сайте, Зеленский лично сообщил об этом Национальному агентству по противодействию коррупции.

Речь идет о том, как в прошлом году семья президента получила деньги в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму в 5,1 млн грн, а затем осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Таким образом, речь идет об облигациях на сумму более 50 прожиточных минимумов.

Законодательство Украины предусматривает, что в данном случае президент должен был подать в Реестр деклараций сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Тем не менее Зеленский этого так и не сделал.

Президент признал свою вину в этом нарушении, отметив, что все граждане Украины равны перед законом. Он заявил, что готов понести ответственность за этот поступок.

Ранее мы писали о том, что заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха рассказал, когда может быть «скинут» Зеленский.

"Вы думаете, Зеленского нельзя было уже давно скинуть? Думаете, нет влиятельных людей, которые могут организовать какой-нибудь майдан и начать действия, которые приведут к коллапсу? Они просто видят, что есть еще массовая народная поддержка", - отметил один из ведущих украинских социологов.

Напомним, медсестра обратилась к Зеленскому из-за зарплаты в 4200 гривен.

Как сообщала Politeka, всплыли детали рокового разговора Зеленского и Смолия.

Также Politeka писала, что эксперт рассказал, при каких условиях "скинут" Зеленского: "угроза начнется тогда, когда...".