Президенту Владимиру Зеленскому вручили протоколы об административных нарушениях, материалы будут переданы в суд

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Отмечается, что протоколы на президента составлял лично глава Агентства Александр Новиков. Он и вручил президенту два протокола в связи с административными нарушениями.

В НАПК отмечают, что президент лично известил НАПК о фактах нарушения.

"После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов. Таким образом, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Уведомление в реестр не поступило", - подчеркнули в НАПК.

Ранее сообщалось, что в 2019 году семья президента получила деньги в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму в 5,1 млн грн, а затем осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Таким образом, речь идет об облигациях на сумму более 50 прожиточных минимумов.

При этом Зеленский признал свою вину в этом нарушении, отметив, что все граждане Украины равны перед законом. Он заявил, что готов понести ответственность за этот поступок.

Отметим, в Интернете активно комментируют ситуацию.

«Прикольный «штраф»... Ну, и кто теперь «барыга»?!», «Он просто не знал, что это деньги. Эту мелочь в 5 млн. он и деньгами-то не считает», «Этот жлоб даже штраф за нарушение карантина не заплатил. Бо недоторкане», «А в штатах покупка госчиновником облигаций выпущених по его же приказу вроде называется инсайдерской торговлей со сроками от 15 лет? Или нет?», «Вручили 2 админпротокола... ну хоть не извинялись», " Этого и так хватит на отстранение от власти. Согласно закону о коррупции он уже не может занимать ни одну госдолжность.От слова совсем",- пишут в сети.

Напомним, медсестра обратилась к Зеленскому из-за зарплаты в 4200 гривен.

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