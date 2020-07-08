Теперь те, кто скажет, что полуостров украден, могут загреметь в колонию

В российскую Госдуму подготовили и внесли три законопроекта, призванных обеспечить выполнение поправки о защите территориальной целостности страны

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Инициативу прокомментировал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников:

«Поскольку в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Таким образом, призывы за нарушение территориальной целостности РФ чреваты колонией на срок от шести до 10 лет.

Инициатива депутатов не осталась незамеченной в соцсетях.

«Сказал, что Крым - это Украина, или что Татарстан должен быть свободным - получи 10 лет лагерей. Это точно не 1937 год?», – отмечается в блоге «Мuд Ρöuccu».

«Крым - это Украина. Кубань - это Украина. Владивосток- это Китай», «с таким же успехом можно уехать, если скажешь, Лугандонию или Донбабве надо в состав России включать?», «Ну так "по заветам дедов". Этой кровавой фантасмагории нет конца. И самое страшное не Путин и его камарилья, а десятки миллионов имбицилов, согласных на своё унижение и притеснение. В 21 веке люди не эволюционировали, а деградировали до уровня их неграмотных дедов», «Это не 1937й. Это времена Ваньки Грозного. Тупо умри», – комментируют пользователи.

Тем временем все чаще звучат разговоры о планах России вторгнуться в Херсонскую область, чтобы пробить водный коридор в Крым. Реальность такого сценария не исключают европейские и американские эксперты.

Напомним, четыре города Украины оказались под угрозой из-за агрессии России.

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