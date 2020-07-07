Глава Комитета по образованию и науке Госдумы России Вячеслав Никонов пригрозил Украине

Он заявил, что если Украина не отменит Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то страна просто исчезнет.

Об этом одиозный российский политик заявил у себя в Facebook.

"Украина исторически по факту двуязычна. Не отменят закон – будут и дальше раскалывать страну. Украин может оказаться много. Или ни одной", – угрожающе заявил Никонов.

Ранее мы писали, что известный писатель и художник Лесь Подервянский высказался о роли российского языка в Украине.

По его словам, единственная функция, которую имеет русский язык в Украине - это удобство.

По его словам, русский язык удобен в общении, но в Украине его ожидает такая же судьба, как судьба английского языка во Франции.

"Повседневный русский язык в Украине - это эсперанто (искусственный прим.ред.), он не несет иной функции, кроме удобства общения. Я думаю, его в Украине ждет та же участь, что и английского во Франции. Осадок есть, но перейти и говорить могут все", - заявил Подервянский.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.