Экс-президент Петр Порошенко добился разительных перемен во внешности

Об этом пишет Фокус.

Если в мае украинцы обратили внимание, как Петру Порошенко удалось похудеть, то уже в июне его заподозрили в визитах к пластическому хирургу.

Сперва стало известно, что Петр Порошенко пользовался услугами испанской клиники SHA, где прошел 7-дневный курс омоложения. В этой учреждении программа снижения веса стоит от €3600 без проживания, за которое еще придется отдать пару тысяч.

Чаще всего Петр Порошенко появляется в маске, поскольку карантин обязывает.

Но бывают моменты, когда он ее все же снимает.

В качестве примера: эфир "Свободы слова" от 6 июля, когда украинцы увидели помолодевшего Порошенко в студии. У него исчезли морщины и складки на лице, а фигура выглядит более подтянутой, поэтому можно сделать вывод, что экс-президент скрывает под маской лицо после пластической операции.

Как утверждают эксперты, признаки хирургического вмешательства во внешний вид экс-президента абсолютно очевидны.

"Было выполнено несколько пластических операций. Такие разительные перемены не могут быть следствием только косметических процедур", - заявил хирург Дмитрий Слосер.

"Для меня очевидно, что хирурги компенсировали Петру Порошенко недостаток объемов в средней зоне лица. В результате чего щеки пятого президента, условно говоря, встали на место. Кроме того, имела место открытая блефаропластика (операция на веках). С лица Петра Порошенко ушли грыжи нижнего века, которые можно убрать исключительно хирургическим путем. В этом случае пациенту удаляют избытки кожи и жировые мешочки под глазами", — продолжил специалист и добавил, что постройневший силуэт Порошенко – не более, чем результат диеты.

Вероятно, что Петр Порошенко прислушался к имиджмейкерам и решился на кардинальное изменение внешности, поэтому стал брать пример с более молодого Зеленского.

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