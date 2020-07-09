Правоохранители предполагают, что подобные заявления негативно влияют на экономику и могут нанести вред национальной безопасности государства

Напомним, бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева призвала Международный валютный фонд забрать первый транш, если на Нацбанк будет осуществляться политическое давление, а также заставить Украину досрочно погасить кредит.

СБУ отреагировала на заявление Гонтаревой призывом не сеять панику, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимым объявления заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране. Мы призываем всех экс-чиновников воздержаться от подобных неоднозначных комментариев и заботиться о национальных интересах Украины, а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства", - говорится в сообщении спецслужбы.

Ранее мы сообщали, политик, лидер партии "Рідна Країна" Николай Томенко назвал Гонтареву "человеком-катастрофой", заявив, что экс-президент Петр Порошенко сделал большую ошибку, когда назначил ее на должность.

"Это человек-катастрофа. Я как вице-президент НОК говорю: "Чемпионы мира в банках потеряли сбережения, банк развалился. В другом банке серьезные предприятия потеряли деньги, им надо вернуть долги перед Всемирным банком и ЕБРР. Как нам выйти из ситуации?". И она мне: "Ну вы понимаете, вот физики (физические лица - ред.) - там по 200 тысяч заплатим, а юридические лица - лучше об этом не надо говорить". Ну как не надо говорить? Это же долги украинского государства...", - возмутился Томенко.

Напомним, что НБУ профинансировал экс-банк Гонтаревой на огромную сумму, Порошенко тоже досталось: детали сделок.

Также Politeka сообщала, что Нацбанк сделал экстренное заявление о счетах и долгах украинцев: вводятся новые правила.