На днях Нацбанк выделил рефинансирование шести банкам, из которых два финучреждения связывают с Гонтаревой и Маркаровой

Отмечается, что крупнейшими получателями помощи от НБУ 22 мая стали банки «Авангард» и Аккордбанк, передает dubinsky.pro.

Так, банк «Авангард», который связывают с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, получил рефинансирование в размере 525 млн гривен. Неделей раньше он получил еще 305 млн гривен. Официальными владельцами банка являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко. Структура входит в группу ICU, которую неофициально курирует Гонтарева. В издании отмечают, что банк получает регулярное рефинансирование без особых усилий, так как НБУ сейчас руководит правление времен Гонтаревой Яков Смолий и Катерина Рожкова. Отмечается, что есть большие вопросы к возврату этих денег.

«Гонтарева и Ко прекрасно знают не одну схему вывода средств, которые помогают украсть деньги. Так что риск неплатежа серьезный…», - отмечают в издании.

А вот Аккордбанк, который получил 220 млн гривен рефинансирования, принадлежит мужу экс-министра финансов Оксаны Маркаровой Даниилу Волынцу. При этом 30 апреля этот банк уже занимал у НБУ 180 млн гривен.

Всего 22 мая было предоставлено рефинансирования украинским банкам на 1,46 млрд гривен. Правда, НБУ не стали озвучивать самого крупного заемщика. В издании предполагают, что НБУ мог скрыть рефинансирование Международного инвестбанка экс-президента Петра Порошенко или Райффайзен Банка Аваль, главу которого правление НБУ спасало от тюремного заключения.

Напомним, что НБУ профинансировал экс-банк Гонтаревой на огромную сумму, Порошенко тоже досталось: детали сделок.

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