Большая часть рефинансирования Нацбанка, предоставленного на прошлой неделе, досталась бывшему банку экс-руководителя НБУ Валерии Гонтаревой — на 305 млн грн

Об этом информирует портал Dubinsky.Pro.

Это банк «Авангард», основными акционерами которого являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко, входящий в группу ICU. Скандальная Гонтарева к нему также имела прямое отношение.

До того, как переехала жить в Лондон в то, время как Генпрокуратура расследует отмывание денег бывшего президента Виктора Януковича и участие в нем Гонтаревой и ICU.

То, что банк «Авангард» нуждается в ликвидности и потому его руководство побежало в Нацбанк за рефинансированием — никого не удивляет.

Ранее СМИ писали об оттоке депозитов из этого финучреждения: с 1 мая 2019 года по 1 января 2020-го вкладчики вынули со счетов более трети средств, и его депозитный портфель сократился до 60,4 млн грн. Может Гонтарева вместе с Пасенюком/Стеценко свои средства выводят, а может их клиенты поняли, что от банка скоро останется пустышка, и решили поберечь свои сбережения подальше — точно неизвестно.

Ухудшение финансовых показателей «Авангарда» стало очевидно еще в 2018 году: когда его активы сократились с 1 355 млн грн до 934 млн грн, а средства клиентов уменьшились на 31%. Потому на рынке уже не первый месяц ходят слухи о том, что из него выведут капиталы и закроют.

Зачем «Авангарду» в такой ситуации рефинансирование НБУ на 305 млн грн? Наверняка для поддержания текущей ликвидности, с которой могут быть проблемы. Нацбанковские кредиты не запрашивают, когда у финучреждения предостаточно средств.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Международном инвестбанке, принадлежащем бывшему президенту Петру Порошенко. Он также получил на прошлой неделе рефинансирование регулятора, хотя и на меньшую сумму — на 89 млн грн.

Всего Нацбанк сообщил о выделении в конце прошлой недели рефинансирования на общую сумму 667,3 млн грн под 8% на 84 дня. Полный список прокредитованных структур от НБУ выглядит следующим образом:

банк «Авангард» — 305 млн грн;

МТБ Банк — 100 млн грн;

банк «Сич» — 90 млн грн;

Международный инвестиционный банк — 89 млн грн;

Радабанк — 65 млн грн;

Мисто Банк — 18,3 млн грн.

Напомним, Дубинский разнес Смолия и Рожкову: всплыли скандальные детали продажи крупного банка.

Как сообщала Politeka, Смолий обскакал Гонтареву фантастическим количеством нулей в зарплате

Также Politeka писала, что силовики получили доступ к банковской тайне, НБУ принял важное решение: подробности.