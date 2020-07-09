Бывший пресс-секретарь Виктора Януковича Анна Герман сделала скандальный выпад в сторону Украины

Она считает, что Украина делает все возможное для того, чтобы жители Крыма и отдельных районов Донбасса считали страну чужой и не горели желанием возвращаться.

Об этом она рассказала в интервью в эфире телеканала NewsOne.

Кроме того, она заявила, что Украина не сможет вернуть в свой состав оккупированные Российской Федерацией территории - Автономную Республику Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.



"Я боюсь, что Крым и Донбасс мы потеряли навсегда: они уже в Украину не вернутся. Там выбрали паспорта РФ, потому что понимают: Россия дает им больше уверенности в завтрашнем дне. Крымчане еще раньше взяли паспорта РФ: они никогда не вернутся в Украину, потому что она в летнюю жару не дает им воду. При этом Украина считает Крым нашим, а крымчан - нашими соотечественниками", - заявила Герман.

Политик добавила: причиной оккупации Крыма и войны на Донбассе якобы является не столько агрессия России, сколько "насильственная украинизация". По ее словам, жители Крыма и Донбасса боялись,что после Евромайдана к ним домой придут и начнут их учить, как жить дальше и на каком языке разговаривать.

"От этого все и началось, этим пытаются воспользоваться третьи страны. И Россия не исключение: это в ее национальных интересах, чтобы Украина была слабой. Но и Западу выгодно, чтобы Украина была слабой. А если украинцы будут между собой воевать, то наша страна никогда не станет конкурентом ни для кого из наших соседей", - заявила Герман.

Напомним, что скандальная соратница Януковича сразила наповал новым имиджем: «Батя, мы стараемся».

Как сообщала Politeka, Герман оскандалилась обращением к украинцам: «Дайте себя...».

Также Politeka писала, что Анна Герман внезапно открыла всю свою прокремлевскую суть.