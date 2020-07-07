Жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, являются заложниками ситуации

Об этом в эфире украинского телеканала заявил вице-премьер-министр Алексей Резников, пишет Politeka.net.

По его словам, Киев не имеет претензий к тем жителям временно оккупированного Донбасса, получивших российские паспорта.

Резников утверждает, что получение паспортов РФ в оккупации - способ выживания местных жителей.

"Относительно паспортов. Так, 200 тысяч на оккупированном Донбассе (получили российские паспорта, – Ред.). Кстати в режиме переходного правосудия мы пишем, что в том числе идею, что большинство людей, которые получили эти паспорта и в Крыму и на Донбассе, они являются заложниками. Это их способ выживания. К ним украинское государство не имеет претензий", – подчеркнул топ-министр в эфире телеканала.

Представитель Украины в ТКГ также добавил, что претензии украинская сторона имеет к тем, кто служит оккупационным войскам – они должны нести за это ответственность.

"Только к тем (есть претензии – Ред.), кто был коллаборантами, кто служил верой и правдой оккупационному режиму и у кого кровь на руках. Те будут точно нести ответственность, несмотря на любые попытки ее избежать", – резюмировал Резников в эфире телеканала.

Ранее Алексей Резников рассказывал об уступках по Донбассу. По его словам, сегодня Москва готова на "сближение позиций" с Украиной в рамках переговоров по прекращению войны на Донбассе.

"Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика. Нет враждебности. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции. А это уже немаловажно", – подчеркнул Резников.

Вице-премьер-министр также добавил, что вопрос ротации российских представителей на переговорах в ТКГ это "вопрос времени".

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