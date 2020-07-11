Экс-президент Украины Виктор Янукович с помпой отметил 70-летний юбилей в России

Как сообщает Politeka.net, об этом пишет издание "Гордон" со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, 9 июля Виктор Янукович отгулял свой день рождения в городе Сочи. Он организовал праздник в одном из казино, куда пригласил бывшего президента и премьера РФ Дмитрия Медведева, мэра Анатолия Пахомова и местного губернатора Вениамина Кондратьева. По такому случаю помещение закрыли для посетителей, а всех гостей заставили сделать тест на наличие китайского вируса.

Виктор Янукович стал президентом Украины в 2010 году, а в 2014-м досрочно покинул свой пост и сбежал в Россию во время событий на Майдане. В начале 2019 года Оболонский суд Киева признал экс-главу государства виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны. Его заочно осудили и приговорили к 13 годам лишения свободы. Представители защиты подали жалобу, которую сейчас рассматривает киевский Апелляционный суд. Кроме того, против Виктора Януковича в Украине ведут еще несколько уголовных производств.

Ранее астролог Влад Росс заявил, что экс-президент в последнее время пропал из виду из-за больших проблем со здоровьем. По словам астролога, Януковича ждет настолько тяжелый период, что его главной задачей становится просто выжить и пережить все это.

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