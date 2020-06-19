Пока вся Украина обсуждает трехмесячного мальчика по имени Зеленский из семьи ромов на Закарпатье, в том же регионе подрастает и 10-летний Янукович

О мальчике с таким необычным именем рассказали журналисты «UA: Закарпаття».

Ребенок живет со своей многочисленной семьей в селе Среднее Ужгородского района. Он ходит в четвертый класс, любит писать и играть в футбол.

Мальчик появился на свет 10 декабря 2009 года. Мать ребенка тогда рассказывала журналистам, что назвала сына в честь кандидата в президенты Украины Виктора Януковича, и такой шаг, уверена она, помог политику выиграть выборы.

По ее словам, мальчика никогда не называют сокращенным вариантом имени. Никаких Яныков и Янчиков – только Янукович.

Что касается подросшего тезки беглого экс- президента, то он не собирается менять имя, поскольку вполне им доволен.

Ранее мы рассказывали о том, что мать Зеленского объяснила, почему назвала сына таким именем. По словам Магдалены, оно принесет ее ребенку счастье и удачу, а о том, как назовет кроху, она знала еще до родов, потому что смотрела все программы «Рассмеши комика» с Владимиром Зеленским и очень уважает его за то, что тот честный.

23 июня Зеленскому исполнится три месяца, он – младший в семье, где воспитываются еще пятеро детей: две девочки и два мальчика. Самой старшей дочери – 23 года. Мать растит детей одна.

Напомним, Джоли раскрыла грустную тайну о дочери, которая меняет пол.

Также Politeka писала, что на Одесчине родители воспитывали ребенка нечеловеческим способом.

А еще Politeka сообщала, что харьковчанин рискнул жизнью ради спасения ребенка, кадры попали в сеть.