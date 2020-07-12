Хотели бы себе такой автомобиль?

Автомобиль, на котором якобы ездил персонаж Владимира Зеленского, Василий Голобородько выставлен на продажу

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Telegram-канале Klymenko Time.

Согласно объявлению, цена эксклюзивного авто составляет всего-то $10 990.

"Сразу видно, что владелец не в теме. Купить его может захотеть сразу несколько дюжин оппозиционных политиков, особенно перед местными выборами. Ценник спокойно можно поднимать в несколько раз", - говорится в сообщении.

Выглядит пикап очень прилично, и может похвастаться кожаным салоном и новой резиной. Но вот пробег у него значительный – 320 тысяч километров. В Chevrolet Silverado также установлена хорошая акустика Pionner с сабвуфером, кондиционер, система мультимедиа с камерой заднего вида, автозапуск авто, датчик света и ксенон.

Ранее мы сообщали, что кадры кортежа президента Украины Владимира Зеленского в Одессе вызвали большой резонанс в соцсетях

Как обратили внимание местные жители, в сопровождении президента было около десятка автомобилей, включая полицейскую.

Стоит отметить, что во время предвыборной компании глава государства обещал избавиться от кортежей и не перекрывать дороги для их движения. Как видно в ролике, проезжую часть специально для президента действительно никто не перекрывает, кроме того, машины останавливаются на светофорах.

Напомним, что Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…».

Также Politeka писала, что украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось.

Как Politeka сообщала, что у Зеленского решили "вынужденно" запугать украинцев: "инструмент тоталитарных правителей".