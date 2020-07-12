Автомобиль, на котором якобы ездил персонаж Владимира Зеленского, Василий Голобородько выставлен на продажу
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Telegram-канале Klymenko Time.
Согласно объявлению, цена эксклюзивного авто составляет всего-то $10 990.
"Сразу видно, что владелец не в теме. Купить его может захотеть сразу несколько дюжин оппозиционных политиков, особенно перед местными выборами. Ценник спокойно можно поднимать в несколько раз", - говорится в сообщении.
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Выглядит пикап очень прилично, и может похвастаться кожаным салоном и новой резиной. Но вот пробег у него значительный – 320 тысяч километров. В Chevrolet Silverado также установлена хорошая акустика Pionner с сабвуфером, кондиционер, система мультимедиа с камерой заднего вида, автозапуск авто, датчик света и ксенон.
Ранее мы сообщали, что кадры кортежа президента Украины Владимира Зеленского в Одессе вызвали большой резонанс в соцсетях
Стоит отметить, что во время предвыборной компании глава государства обещал избавиться от кортежей и не перекрывать дороги для их движения. Как видно в ролике, проезжую часть специально для президента действительно никто не перекрывает, кроме того, машины останавливаются на светофорах.
Напомним, что Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…».
Также Politeka писала, что украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось.
Как Politeka сообщала, что у Зеленского решили "вынужденно" запугать украинцев: "инструмент тоталитарных правителей".