При том качестве избирателя, который сейчас есть в Украине, стране никогда не получить сильного лидера, который объективно необходим государству

Такое мнение на своей странице в социальной сети Фейсбук высказал известный политический аналитик Александр Кочетков, передает Politeka.net.

По его словам, он вполне мог представить во главе государства актера, тем более, что в литературе есть подобные сюжеты. Однако есть одно но:

«У меня до сих пор не укладывается в голове, что неиспорченный человек не из политики, избранный при небывалой поддержке общества, способен фактически отказаться от предвыборных обещаний и начать встраиваться в олигархическую систему власти, против которой пришел бороться. При этом — принципиально важно! — он опять-таки сохраняет значительный уровень поддержки граждан, не желающих видеть очевидного. Это к чему? К тому, при имеющемся качестве избирателей в Украине НИКОГДА не будет избран тот лидер, который стране объективно необходим», – подчеркивает Кочетков.

Отсутствие критического мышления у большинства избирателей приводит к тому, что все попытки сменить власть или устроить революцию в итоге заканчиваются провалом.

«Украинцы способны на самопожертвование, удивительную самоорганизацию, решительное противостояние власти, перешедшей грань, что продемонстрировали наши майданы. Но они не вынесли наверх людей, не только желающих, но и СПОСОБНЫХ превратить Украину в Республику общего дела. Спасшие страну от «русского мира» добровольцы и волонтеры, заглянувшие в лицо смерти, так и не стали моральным стержнем нации, направляющим общество к смене добивающей нас коррупционно-олигархической модели власти. Именно поэтому цивилизованная диктатура остается очередной фантастикой, вроде нашествия марсіан», – поясняет политолог.

По мнению Кочеткова, Украину способны спасти идеи, владеющие миллионами граждан, которые они получают в обход официальной олигархически-властной пропаганды, за которые люди способны выйти на улицы, чтобы бескомпромиссно отстаивать их.

«Да, путь сложный и долгий. Но все другие уже продемонстрировали свою неэффективность», – подытожил он.

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