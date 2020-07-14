Боевики расстреляли бойцов ВСУ на Донбассе после слов президента РФ Владимира Путина

Как сообщает Politeka.net, на это обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк. Он прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.

13 июля российские наемники согласились на режим тишины, чтобы ВСУ смогли вывезти разведчика, погибшего под Горловкой. Но когда украинские военнослужащие подобрались к телу - оккупанты атаковали с трех сторон. В итоге погибли медик и военнослужащий, а еще один солдат несколько часов пролежал на месте обстрела с ранением.

А совсем недавно Владимир Путин обсудил ситуацию на Донбассе с Советом безопасности РФ. Роман Цимбалюк обратил внимание на странное совпадение:

"С сайта президента России от 10 июля 2020 года: «В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины». Сразу после этих слов обострение на фронте. Россияне «очаровывают» своего президента, чтобы он не грустил".

Стоит отметить, что боевики разрешили провести эвакуацию, а мониторинговая миссия ОБСЕ даже предоставила гарантии безопасности. Так все члены группы были в белых шлемах и специальных жилетах.

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