Верховная Рада вынесла вердикт о легализации азартных игр на территории Украины

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект 2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

За соответствующее решение проголосовали 260 парламентариев.

Стоит отметить, что этот законопроект ничем не отличается от предыдущего, голосование по которому было провалено в декабре 2019 года. "Слуги народа" дополнили документ двумя правками и повторно внесли его в Верховную Раду.

Утвержденный в первом чтении законопроект охватывает сферу деятельности казино и казино-онлайн, проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей; вопрос игры в покер в интернете.

Документом запрещено расположение залов игровых автоматов и букмекерских пунктов в отдельных зданиях. Теперь подобные заведения разрешат размещать только в отелях.

Площадь таких заведений должна составлять не менее 500 квадратных метров. В залах будут установлены специальные требования о соответствии игорного оборудования, используемого для проведения азартных игр, общепринятым международным стандартам. А также ограничение количества игровых автоматов - до 40 тысяч.

Более того, в игорные заведения не будут пускать лиц, моложе 21 года. А на входе в игровые залы будут проверять паспорт. В случае нарушения возрастного показателя, заведение будет оштрафовано или подобный зал потеряет лицензию.

Как известно, в конце декабря Рада провалила голосование за легализацию игорного бизнеса в Украине. Президент Украины выразил свое недовольство провалом голосования и объявил о срочном закрытии всех игровых залов.

Стоит отметить, что слова президента не были пустой угрозой. Так, за ночь были закрыты 152 пункта игрального бизнеса и изъято соответствующее оборудование на общую сумму в 46 миллионов гривен.

Помимо этого, правительство запретило заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

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