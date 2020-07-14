«Михеил Саакашвили – частное лицо, от заявлений которого «отгребает» Украина».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Михеил Саакашвили делает такие заявления, после которых внешнеэкономические отношения Украины и Грузии страдают. Об этом он заявил на брифинге.

Кулеба отмечает, что Михеил Саакашвили не следит за тем, что заявляет и от этого страдают отношения Грузии и Украины – из-за них буквально «выгребает государство». Сама же ситуация вокруг главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеила Саакашвили достаточно неоднозначна и «вызывает сожаления».

Глава МИД отмечает, что Саакашвили не имеет никаких прав и полномочий для того, чтобы представлять позицию Украины, но тем не менее, «активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов». После этого в МИД Грузии недовольны заявлениями господина Саакашвили, хотя сам по себе он является частным лицом, за заявления которого «выгребает государство», как отмечает Кулеба.

Кроме того, Кулеба заявил, что ситуация в Грузии накануне выборов и так крайне чувствительна, а сам глава МИД ценит отношения с Грузией, поскольку они являются соседями по Черному морю и партнерами. Именно поэтому Украина рассчитывает на стабилизацию отношений и устранение «раздражителя», которым является Саакашвили. Кроме того, Кулеба убежден: заявления бывшего президента Грузии как «частного лица» не могут разрушить отношения между двумя государствами и народами.

«Позиция МИД по этому вопросу максимально четкая: господин Саакашвили – частное лицо, и в своих комментариях относительно ситуации в Грузии он не представляет позицию Украины», – добавил глава МИД.

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