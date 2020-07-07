В умовах карантину через пандемію коронавірусу для українців на сьогоднішній день відкриті кордони 23 країн

Про це розповів під час онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Politeka.

"Ще раз нагадаю країни, відкриті для українців. Їх взагалі 23. Вони включають ті держави, куди потрібна віза - тобто в'їхати можна, але з візою, і де діють певні карантинні обмеження. Тобто, в'їхати можна, але потрібно дотримуватися деяких правил. Це Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея", - повідомив Кулеба.

Він наголосив, що назвав у першу чергу найпопулярніші напрямки, інші країни - "менш привабливі" для українських туристів.

"Це Ірак, Іран, Південний Судан, Афганістан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови", - зазначив міністр.

Що ж стосується країн Євросоюзу, Кулеба зазначив, що поки що Україна дійсно не відповідає низці критеріїв, які дозволяють в'їзд до "шенгенської зони".

Однак, за словами міністра, ця заборона передбачає певні винятки. В'їжджати в країни ЄС можуть працівники медичних закладів, прикордонники, перевізники товарів (водії вантажівок, які курсують між країнами), дипломати і поліцейські, особи, які переміщуються транзитом, туристи, а також особи, які їдуть на навчання.

Нагадаємо, харківський депутат похвалився відпочинком у Туреччині: "Дешевше за Одесу і Бердянськ".

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