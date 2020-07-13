В Україні не розглядають варіанту внесення змін до Конституції, щоб закріпити правовий статус Донбасу на вимогу РФ

Як передає Politeka, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "Сьогодні".

Так, Кулеба наголосив, що Україна як незалежна країна приймає виключно ті закони, які вважає за необхідне. Якщо ж Росію не влаштовує українське законодавство, то, за словами Кулеби, "це проблема Росії".

"Жодна країна не буде нам вказувати, яким повинен бути закон. У нас не бюро задоволення "хотілок" інших країн", - заявив глава МЗС.

Він зазначив, що вже протягом декількох років українська влада реалізовує реформу децентралізації, в рамках якої приймаються потрібні країні закони, а також вносяться певні зміни до Конституції. Виключно в рамках цього процесу, за словами Кулеби, можна розглядати повноваження тимчасово окупованих територій Донбасу.

Втім, за його словами, згадка терористичних республік в Конституції була б не неприйнятною для України, про що повідомлялося міжнародним партнерам.

Також міністр наголосив на тому, що Росія повинна зосередитись на виконанні Мінських угод та припинити вогонь на Донбасі.

"А ставити Мінські угоди з ніг на голову і починати вимагати якісь політичні реформи в Україні, трансформації перш, ніж виконувати всі інші пункти, це в буквальному сенсі перекладання відповідальності "з хворої голови на здорову", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, у Кремлі перейшли до погроз через Донбас: "Готові стукнути...".

Як повідомляла Politeka, Пєсков висунув умову Україні і натякнув на зустріч Путіна з Зеленським: «Тільки після...».

Також Politeka писала, що Путін залишився незадоволений, що Україна покинула СРСР "з подарунками" від РФ: "Вони будуть...".