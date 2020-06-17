В Україну привезли велику партію зброї із США, включаючи гучні "Джавеліни"

Як повідомляє Politeka.net, подробиці і кадри поставки на сторінці в Facebook опублікувало американське посольство в Україні.

За даними прес-служби, 16 червня Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання, яке обійшлося у суму більше 60 мільйонів доларів які передадуть Україні. Американці передали рації, боєприпаси і протитанкові ракети "Джавелін".

"США наполегливо стоять на боці України у підтримці її суверенітету і територіальної цілісності перед лицем російської агресії", - підкреслили в посольстві.

На своїй сторінці в Twitter інформацію підтвердив глава українського МЗС Дмитро Кулеба. Він подякував американських партнерів за допомогу, надану під час епідемії китайського вірусу.

"Це фото демонструє: справжні друзі завжди поруч. Я вдячний США, які залишаються нашим відданим партнером і союзником. Це обладнання загальною вартістю в $ 60 млн (рації, боєприпаси, протитанкові ракети Javelin) і далі зміцнює обороноздатність України", - зазначив міністр.

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